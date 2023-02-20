На думку речника, пов'язувати повітряну тривогу та візит Байдена не варто.

У Повітряних силах ЗСУ пояснили, чому під час візиту президента США Джо Байдена до Києва пролунала повітряна тривога.

В ефірі телемарафону речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що повітряну тривогу в Україні оголошували через зліт російського винищувача Міг-31.

"Стандартна, типова ситуація в Україні: Міг-31, ракети "кинджал", ракети, які ми не можемо збивати. Вони про це прекрасно знають, усі про це знають", - зазначив Ігнат.

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Він додав, що росіяни змогли дізнатися й про візит Байдена в Україну, однак, на його думку, пов'язувати ці два факти не варто. Російські Міг-31 щодня доставляють клопоту у вигляді тривог чи навіть ударів. Так, саме "кинджалом" кілька тижнів тому завдали удару в Києві та Запоріжжі.

"Пам'ятаємо візит президента США до Польщі. Тоді теж була провокація з боку Росії", - підсумував Ігнат.

Візит Байдена до України

Як раніше повідомляв УНІАН, Байден вже залишив Київ, завершивши свій історичний візит до України. Цей приїзд став першим для президента США до України за майже 15 років. Візит тривав шість годин.

Над візитом американського лідера працював його радник з нацбезпеки Джейк Салліван, який також прибув до столиці України.

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