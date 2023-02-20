Завершився перший за майже 15 років візит президента США до України.

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден залишив Київ, завершивши свій історичний візит до України. Як повідомляє CNN загалом голова держави пробув у столиці близько шести годин

Байден прибув до Києва потягом о 8 ранку за місцевим часом, а перші фото та відеопідтвердження з’явилися перед 12-ю годиною. Тоді президент США зустрівся з Володимиром Зеленським на Михайлівській площі, вшанував пам’ять загиблих за волю України, а потім обидва очільники держав продовжили офіційну частину візиту у Маріїнському палаці.

Цей приїзд став першим для президента США до України за майже 15 років. Востаннє високопосадовець зі Штатів такого рівня прибував з візитом в Київ у вересні 2008-го року – тоді це був Джордж Буш-молодший.

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Під час цього візиту було анонсовано про новий пакет підтримки від Вашингтону на 500 мільйонів доларів. Про нього офіційно оголосять завтра, але Байден зазначив, що цей пакет буде включати боєприпаси для HIMARS і гаубиць, більше Javelin, протитанкові системи та системи повітряного спостереження.

Володимир Зеленський заявив про те, що тепер у Росії не буде шансів на реванш. Натомість Джо Байден відзначив, що Україна, не зважаючи на скептичне ставлення інших, досягла успіху у війні проти Москви.

Візит Байдена до Києва: що ще відомо

Над візитом президента США працював його радник з нацбезпеки Джейк Салліван. Він також прибув до столиці України.

На честь Джо Байдена відкрили дошку на Алеї сміливості у Києві.

Президент США анонсував ще більше санкції проти РФ та розповів, на кому вони будуть акцентовані.

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