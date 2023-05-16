Ігнат назвав напрямки, з яких наразі зазвичай відбуваються атаки дронами.

Речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат не виключає використанням ворогом нестандартних прийомів та напрямків запуску та атак дронів.

Про це він сказав під час брифінгу, відповідаючи на запитання щодо напрямків запуску дронів "Шахед".

"Шахеди", за тією інформацією, що зараз я маю, - з північного напрямку, радше за все, дрони запускають. В основному, це північ: з російської території, аеродром "Сєща" Брянської області. А також атака "Шахедів" відбувається з південно-східного напрямку – зі східного узбережжя Азовського моря, з району Ахтубінська", - зазначив Ігнат.

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Він зауважив, що за неперевіреною інформацією, дрони можуть поодиноко запускатися і з катапульт. За словами Ігната, такі випадки можуть існувати.

"Тому що ворог використовує БПЛА різних типів. Навіть ті ж "Шахеди" є різних типів. Вже 131 модель – вона менша, є 136 модель", - сказав речник.

Так, Ігнат підкреслив: "Я думаю, що напрямок запуску дронів зараз може змінюватися. І не лише стандартні прийоми і стандартні напрямки атак можуть використовуватися ворогом".

Атаки України з допомогою дронів - деталі

У ніч на 16 травня російські окупанти запустили по Києву шість ракет "Кинджал". Їх було уражено українською протиповітряною обороною. Також під час нічної ракетної атаки на Україну було знищено дев’ять "Калібрів", три балістичні ракети, шість "Шахедів" та три розвідувальних безпілотника оперативно-тактичного рівня.

Раніше російські окупанти провели сьому повітряну атаку на Київ з початку травня. За попередньою інформацією, до опівночі вони запустили в повітряний простір навколо столиці дрони-розвідники.