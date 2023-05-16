Київ залишається головною ціллю ворога, тому столиця найбільше захищена засобами ППО.

Всі 6 аеробалістичних ракет Х-47 "Кинджал" під час нічної ракетної атаки летіли у бік столиці і були знищені засобами ППО, що є вражаючим показником.

Про це повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ, полковник Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

"Були застосовані аеробалістичні ракети з 6 літаків МіГ-31К – знаємо, що цей літак саме є носієм аеробалістичних ракет Х-47. Таким чином, 6 таких ракет було спрямовано у бік столиці. Вони всі знищені нашою ППО", - сказав Ігнат.

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За його словами, Київ залишається головною ціллю ворога, тому столиця найбільше захищена засобами ППО.

"Шість ракет "Кинджал" - це такий показник доволі вражаючий на сьогоднішній день. Київ знов залишається в епіцентрі подій, тому що столиця завжди була пріоритетною ціллю для ворога. Ви бачите, скільки вони запускають по столиці, саме тому Київ захищений серйозними засобами ППО. Тому що і об’єкти інфраструктури, і інші можливі об’єкти держави завжди будуть в пріоритеті у ворога... А найголовніше те, що знищено було все, що летіло на Київщину", - зазначив речник.

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Сьогодні вночі російські окупанти здійснили чергову масовану ракетну атаку по Україні з використанням ракет та безпілотників. Під час атаки на Україну військові збили усі випущені окупантами ракети. Загалом ворог випустив 18 ракет різних типів, серед яких "Калібри", "Кинджали", С-400 ("Іскандер-М").