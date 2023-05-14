Всі БпЛА, які рухалися в напрямку Києва були знищені на дальніх підступах.

Російські окупанти провели сьому повітряну атаку на Київ з початку травня. За попередньою інформацією, до опівночі вони запустили в повітряний простір навколо столиці дрони-розвідники.

Про це йдеться у повідомленні Київської міської військової адміністрації (КМВА). В КМВА зазначили, що, ймовірно, це було зроблено для виявлення позицій української ППО.

"Всі БпЛА, які рухалися в напрямку Києва були знищені на дальніх підступах", - уточнюється у повідомленні.

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Крім цього в КМВА додали, що після опівночі була повітряна тривога, повʼязана з атакою ймовірно крилатих ракет, запущених зі стратегічних бомбардувальників з Каспійського напрямку, але в повітряному просторі навколо столиці таких крилатих ракет зафіксовано не було.

"За попередніми даними, руйнувань та травмованих в місті немає", - підсумували в КМВА.

Повітряна тривога 14 травня

В Україні вночі оголошувалась масштабна повітряна тривога. Російські окупаційні війська завдавали ударів по українських містах, у багатьох областях працювала протиповітряна оборона. У Тернополі зафіксовано "приліт" у промзону.

Останнім часом окупанти майже щоночі атакують територію України дронами-камікадзе. Так, 13 травня був "приліт" у Хмельницькій області. Тоді поранення отримала 21 людина.

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