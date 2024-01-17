Ігнат заявив, що в гібридної системи ППО не великий радіус ураження - до 15 км, але це доволі пристойна відстань.

Збиття "шахеда" за допомогою так званої гібридної системи ППО це є гарна новина. Про це сказав речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

За його словами, гібридні системи ППО - це "схрещення радянських систем з американськими ракетами".

"Системи FrankenSAM пройшли випробування на території США – українські та американські фахівці змогли зробити це", – додав він.

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Ігнат сказав, що цей той крок, який було зроблено давно, системи вже пройшли випробування, "там використовується база "Бука" (йдеться про зенітно-ракетний комплекс "Бук", - УНІАН).

"Але сьогодні повідомили, що є гарні новини про перше збиття такою системою ворожого "шахеда". Це досить важливо, тому що шахед не проста ціль", - додав він.

Ігнат розповів, що в гібридної системи ППО не великий радіус ураження - до 15 км, але це доволі пристойна відстань.

"Це більше, ніж можуть дозволити собі зенітні гармати такі як "Гепард". Чим більше буде таких систем, тим більше можна прикривати об’єктів", - наголосив речник Повітряних сил ЗСУ.

Робота гібридних систем ППО - деталі

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін розповів під час дискусії в Українському домі в Давосі про перше успішне використання "гібридної" ППО, яка знищила "шахед" з відстані 9 кілометрів.

Він зазначив, що йдеться про саморобну ППО - взяли радянські компоненти й адаптували до цих систем західні ракети або беруть західні пускові установки, до яких інтегрують радянські застарілі ракети.

За його словами, в міністерства біля п'яти проектів, і всі ці системи вже розгорнуті на полі бою, захищаючи українське небо та людей. Він повідомив, що одна з таких систем вже була вперше сьогодні вночі успішно використана. Було за дев'ять кілометрів збили "шахед".

У виданні Defense Express пояснюють, що, ймовірно, мова йде про проект FrankenSAM, який є гібридною системою ППО. Зазначається, що публічно відомо про три проекти FrankenSAM: з ракетами AIM-9M на невідомій пусковій, з ракетами AIM-7/RIM-7 на зенітно-ракетний комплекс "Бук", а також ракети та пускові Patriot з українською радіолокаційною станцією.

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