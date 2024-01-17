Україна разом із західними партнерами розробляє власні системи протиповітряної оборони.

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін повідомив про перше успішне використання "гібридної" ППО, яка знищила "шахед" з відстані 9 кілометрів.

"Ми вирішили зробити саморобну ППО. Взяли радянські компоненти й адаптували до цих систем західні ракети. Або ми беремо західні пускові установки, до яких ми інтегруємо старі радянські застарілі ракети", - сказав Камишін під час дискусії в Українському домі в Давосі.

За його словами, в міністерства біля п'яти проектів, і всі ці системи вже розгорнуті на полі бою, захищаючи українське небо та людей.

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"Я радий повідомити, що одна з таких систем вже була вперше сьогодні вночі успішно використана. Ми за дев'ять кілометрів збили "шахед", і це перше успішне використання такої системи", - заявив Камишін.

У виданні Defense Express пояснюють, що, ймовірно, мова йде про проект FrankenSAM, який є гібридною системою ППО. Зазначається, що публічно відомо про три проекти FrankenSAM: з ракетами AIM-9M на невідомій пусковій, з ракетами AIM-7/RIM-7 на зенітно-ракетний комплекс "Бук", а також ракети та пускові Patriot з українською радіолокаційною станцією.

У виданні припускають, що першим FrankenSAM, який вже має на рахунку збиту ціль є проект з AIM-7/RIM-7 на ЗРК "Бук". Він став перший відомим та може мати дальність знищення цілей до 20 км.

Виробництво зброї в Україні

Наприкінці грудня 2023 року міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін заявив, що Україна разом із США розробляє свої системи протиповітряної оборони FrankenSAM.

У грудні також стало відомо, що український оборонно-промисловий комплекс у минулому році значно наростив виробництво боєприпасів, зокрема мінометних мін та артилерійських снарядів.

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