Українські прикордонники перетворилися на справжніх "мисливців на дрони": вони працюють над знищенням зброї РФ 24/7 з нових зенітних установок ЗУ-23-2 й мають успіх в цій справі.
Наразі триває доозброєння захисників відповідною зброєю, аби вони ще ефективніше протистояти загрозам з повітря. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.
"Нові розрахунки "зеніток" пройшли необхідну підготовку та вже заступають на бойове чергування", - повідомляє ДПСУ.
"Прикордонники регулярно знищують ворожі повітряні цілі. Зокрема, минулого місяця мобільні вогневі групи охоронців кордону "приземлили" 25 "Шахедів", - сказано в повідомленні.
В ДПСУ показали ефектне відео знищення ворожих цілей за допомогою цих зенітних установок.
В ДПСУ анонсували посилення вогневої міці прикордонних підрозділів
2 січня 2024 року речник Держприкордонслужби Андрій Демченко зазначив, що відомство посилює бойові підрозділи вогневими засобами. Він зазначав, що зенітні установки будуть застосовуватися для боротьби з ворожими "Шахедами" та іншими повітряними цілями, а також для роботи по російських ДРГ, знищення особового складу та техніки противника, в тому числі броньованої.
Командир зенітно-ракетного відділення Донецького прикордонного загону Владислав, що плюсами роботи установки ЗУ-23-2 є скорострільність та бронебійність, вона може здійснювати до 2 тисяч пострілів за хвилину бронебійно-запалювально-трасерними чи осколково-фугасними боєприпасами.
Побратим Владислава на псевдо "Вітер", який боронить кордон з Росією на Сумщині, зазначав, що зенітна установка ефективно працює по цілях на висоті до 2 кілометрів та на відстані до 2,5 кілометрів. Він сказав, що у даний час використовується переважно для враження повітряних цілей – шахеди, дрони-розвідники, інші повітряні цілі.
В ДПСУ повідомляли, що нові ЗУ-23-2 та боєприпаси до них уже поступили в органи Держприкордонслужби. Вони будуть використовуватися і окремо на стаціонарних позиціях, і на вантажівках чи інших мобільних платформах у поєднанні з різними засобами виявлення цілей та наведення.
Росія застосувала рекордну кількість БПЛА по Україні
У новорічну ніч 2024 року ворог застосував рекордну кількість ударних БпЛА типу Shahed. Захисникам неба вдалось знищити 87 із 90 Shahed-136/131"
У Повітряних силах повідомляли, що атака здійснювалась хвилями із чотирьох напрямків: мис Чауда, Балаклава - Крим, Курськ, Приморсько-Ахтарськ - РФ. Було Було зафіксовано пуски 90 ворожих безпілотників Shahed-136/131.