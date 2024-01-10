Наші "мисливці на дрони" атакують ворога установками ЗУ-23-2.

Українські прикордонники перетворилися на справжніх "мисливців на дрони": вони працюють над знищенням зброї РФ 24/7 з нових зенітних установок ЗУ-23-2 й мають успіх в цій справі.

Наразі триває доозброєння захисників відповідною зброєю, аби вони ще ефективніше протистояти загрозам з повітря. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

"Нові розрахунки "зеніток" пройшли необхідну підготовку та вже заступають на бойове чергування", - повідомляє ДПСУ.

"Прикордонники регулярно знищують ворожі повітряні цілі. Зокрема, минулого місяця мобільні вогневі групи охоронців кордону "приземлили" 25 "Шахедів", - сказано в повідомленні.

В ДПСУ показали ефектне відео знищення ворожих цілей за допомогою цих зенітних установок.

В ДПСУ анонсували посилення вогневої міці прикордонних підрозділів

2 січня 2024 року речник Держприкордонслужби Андрій Демченко зазначив, що відомство посилює бойові підрозділи вогневими засобами. Він зазначав, що зенітні установки будуть застосовуватися для боротьби з ворожими "Шахедами" та іншими повітряними цілями, а також для роботи по російських ДРГ, знищення особового складу та техніки противника, в тому числі броньованої.

Командир зенітно-ракетного відділення Донецького прикордонного загону Владислав, що плюсами роботи установки ЗУ-23-2 є скорострільність та бронебійність, вона може здійснювати до 2 тисяч пострілів за хвилину бронебійно-запалювально-трасерними чи осколково-фугасними боєприпасами.

Побратим Владислава на псевдо "Вітер", який боронить кордон з Росією на Сумщині, зазначав, що зенітна установка ефективно працює по цілях на висоті до 2 кілометрів та на відстані до 2,5 кілометрів. Він сказав, що у даний час використовується переважно для враження повітряних цілей – шахеди, дрони-розвідники, інші повітряні цілі.

В ДПСУ повідомляли, що нові ЗУ-23-2 та боєприпаси до них уже поступили в органи Держприкордонслужби. Вони будуть використовуватися і окремо на стаціонарних позиціях, і на вантажівках чи інших мобільних платформах у поєднанні з різними засобами виявлення цілей та наведення.

Росія застосувала рекордну кількість БПЛА по Україні

У новорічну ніч 2024 року ворог застосував рекордну кількість ударних БпЛА типу Shahed. Захисникам неба вдалось знищити 87 із 90 Shahed-136/131"

У Повітряних силах повідомляли, що атака здійснювалась хвилями із чотирьох напрямків: мис Чауда, Балаклава - Крим, Курськ, Приморсько-Ахтарськ - РФ. Було Було зафіксовано пуски 90 ворожих безпілотників Shahed-136/131.

Вас також можуть зацікавити новини: