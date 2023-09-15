В двох областях чули вибухи.

Рано вранці в п’ятницю, 15 вересня, російські окупанти завдали по Україні чергового удару зі застосуванням ударних безпілотників.

Як повідомили в Командуванні Повітряних Сил ЗС України, загроза застосування ворогом ударних є у Вінницькій, Черкаській, Хмельницькій та Чернівецькій областях.

О 05:33 сповіщалося, що група ворожих ударних БпЛА вже перебуває у повітряному просторі Вінниччини та рухається у північно-західному напрямку.

Відео дня

Telegram-канал "Николаевский Ванёк" о 05:53 інформував про підліт "Шахедів" до кордонів Хмельницької області.

Оновлено (06:24): "Суспільне Вінниця" інформує про потужні вибухи в регіоні.

Тривога поширилась на Тернопільську область. Також тривогу оголосили на Запоріжжі, про причину не повідомляється.

Оновлено (06:26): Тривога поширилася на Житомирську область.

Оновлено (06:31): Тривога поширилася на Рівненьську область.

Оновлено (06:45): "Суспільне Хмельницький" пише, що на Хмельниччині пролунали вибухи. Telegram-канал "Николаевский Ванёк" попереджає про загрозу для Старокостянтинова, де розташовано військовий аеродром.

Оновлено (06:55): В Повітряних силах та Хмельницькій ОВА підтверджують, що в області йде робота ППО, та закликають перебувати в укриттях.

Оновлено (07:13): В Запорізькій області – відбій повітряної тривоги. Загроза зберігається в західніх областях.

Оновлено (07:14): На Хмельниччині повторні вибухи, повідомляє "Суспільне Хмельницький" з посиланням на кореспондентів.

Удари РФ по Україні - останні новини

В ніч на 13 вересня РФ атакувала українські міста дронами-камікадзе. Під основним ударом опинилися Одеська та Сумська області. Цієї ночі росіяни запустили 44 ударних дрони, 32 з них знищила українська ППО.

В ніч проти 14 вересня російські окупаційні війська випустили по Україні шість груп "Шахедів". Під час ворожої атаки в Дніпрі чули вибухи. Усього цієї ночі було зафіксовано пуски 22 "Шахедів" у напрямку Миколаївської, Запорізької, Дніпропетровської та Сумської областей. 17 з них знищили сили протиповітряної оборони.

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