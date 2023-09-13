Українські захисники збили понад три десятки "Шахедів". На жаль, постраждали цивільні водії.

Окупанти сьогодні вночі атакували Одещину та Сумщину понад чотирма десятками "Шахедів", внаслідок дронової атаки ворога збільшилася кількість поранених.

Як повідомляють у Повітряних силах ЗС України, було зафіксовано пуски 44 БПЛА типу "Shahed-136/131" із трьох напрямків: Приморсько-Ахтарськ, мис Чауда, Курськ, було збито 32 дрони.

Як повідомляє прес-служба Сил оборони півдня України, протягом 4,5 годин вночі ворог атакував Одещину ударними дронами. Окупанти вкотре цілили по цивільній інфраструктурі Подунав'я.

Відео дня

"Загалом, 32 БпЛА типу "Shahed-131/136" збито силами протиповітряної оборони. На жаль, влучанням по припортовий інфраструктурі понівечено нежитлові будівлі, спричинено займання на стоянці вантажного автотранспорту", - розповіли військові.

Зазначається, що пожежу оперативно ліквідовано, але постраждали сім цивільних водіїв. Людей доправлено до медичного закладу із пораненнями різного ступеня важкості.

Крім того, Сумська обласна військова адміністрація в Telegram повідомила, що вночі у небі Сумщини знищено 3 ворожих безпілотних літальних апарати типу ''Шахед''.

Нічна атака на Україну - що відомо

Сьогодні вночі ворог завдав чергового дронового удару по Подунав’ю. Українські військові зафіксували кілька груп ударних дронів "Shahed", що прямують з Чорного моря в бік півдня Одещини. Також повідомлялося, що групи БпЛА рухаються вздовж кордону з Румунією, жителів Ізмаїльського району Одеської області попередили про небезпеку. Згодом очільник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що внаслідок атаки в Ізмаїльському районі є влучання - пошкоджено припортову та іншу цивільну інфраструктуру. На той час було відомо про 6 постраждалих цивільних: три людини були у важкому стані та троє у середньому стані важкості.

Вас також можуть зацікавити новини: