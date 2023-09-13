Окупанти сьогодні вночі атакували Одещину та Сумщину понад чотирма десятками "Шахедів", внаслідок дронової атаки ворога збільшилася кількість поранених.
Як повідомляють у Повітряних силах ЗС України, було зафіксовано пуски 44 БПЛА типу "Shahed-136/131" із трьох напрямків: Приморсько-Ахтарськ, мис Чауда, Курськ, було збито 32 дрони.
Як повідомляє прес-служба Сил оборони півдня України, протягом 4,5 годин вночі ворог атакував Одещину ударними дронами. Окупанти вкотре цілили по цивільній інфраструктурі Подунав'я.
"Загалом, 32 БпЛА типу "Shahed-131/136" збито силами протиповітряної оборони. На жаль, влучанням по припортовий інфраструктурі понівечено нежитлові будівлі, спричинено займання на стоянці вантажного автотранспорту", - розповіли військові.
Зазначається, що пожежу оперативно ліквідовано, але постраждали сім цивільних водіїв. Людей доправлено до медичного закладу із пораненнями різного ступеня важкості.
Крім того, Сумська обласна військова адміністрація в Telegram повідомила, що вночі у небі Сумщини знищено 3 ворожих безпілотних літальних апарати типу ''Шахед''.
Нічна атака на Україну - що відомо
Сьогодні вночі ворог завдав чергового дронового удару по Подунав’ю. Українські військові зафіксували кілька груп ударних дронів "Shahed", що прямують з Чорного моря в бік півдня Одещини. Також повідомлялося, що групи БпЛА рухаються вздовж кордону з Румунією, жителів Ізмаїльського району Одеської області попередили про небезпеку. Згодом очільник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що внаслідок атаки в Ізмаїльському районі є влучання - пошкоджено припортову та іншу цивільну інфраструктуру. На той час було відомо про 6 постраждалих цивільних: три людини були у важкому стані та троє у середньому стані важкості.