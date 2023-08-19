Майбутнє української авіації за молодими пілотами, зазначив командувач Повітряних сил.

Командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук розкрив деталі про українських пілотів, які навчатимуться на винищувачах F-16.

"Я, як командувач Повітряних сил, розумію, що наше майбутнє за молодими пілотами. Тому я прийняв рішення, і у Велику Британію на навчання поїхали пілоти випуску цього 2023 року. Що стосується Швеції - туди поїхали молоді пілоти випуску 2016 року з достатнім бойовим досвідом", - сказав Олещук в ефірі інформаційного телемарафону.

За його словами, система підготовки в цих країнах є досить гнучкою. До кожного українського пілота інструктора підходять індивідуально.

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"Напередодні підготовки мої два пілоти були протестовані інструкторами Сполучених Штатів Америки. Якщо взяти загальну підготовку, за якою вони займаються, то загальна підготовка складає 32 місяці. По нашим двом пілотах було прийнято рішення, що вони зможуть опанувати літак F-16 за чотири місяці", - додав генерал-лейтенант Повітряних сил Микола Олещук.

Західні винищувачі для України - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 19 серпня міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що навчання українських пілотів на F-16 "вже розпочалися". Хоча саме постачання винищувачів почнеться після комплексної підготовки льотчиків і технічного персоналу.

Крім того, командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук назвав головні сучасні літаки, яких потребує Україна під час війни. Так, на першому пріоритеті перебуває літак F-16. На другому місці - шведський літак JAS 39 Gripen. На третьому місці - Eurofighter Typhoon, літак Великої Британії. І на четвертому місці - французький літак Rafale.

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