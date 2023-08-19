Повідомляється, що у пріоритеті – американські винищувачі F-16, а на другому місці – шведські літаки JAS 39 Gripen.

Командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук назвав головні сучасні літаки, яких потребує Україна під час війни.

"Ми вибрали пріоритети. На першому пріоритеті, в нас, безумовно, літак F-16. Але це не останній пріоритет, який ми бачимо. На другому місці колектив поставив шведський літак JAS 39 Gripen. На третьому місці у нас Eurofighter Typhoon, літак Великої Британії. І на четвертому місці в нас французький літак Rafale", - заявив Олещук в ефірі інформаційного телемарафону.

За його словами, F-16 поставлено на перше місцеі, тому що саме їх більше у світі, і шанси отримання цього літака найбільші.

"Але ми хочемо мати на озброєнні і літак JAS 39 Gripen. Він по своїм тактикам і технічним характеристикам не поступається F-16. Яке буде ухвалено рішення? Ми очікуємо на будь-яке рішення. Але ми хочемо, щоб якнайшвидше літак четвертого покоління з’явився в Україні", - сказав він.

Також Олещук зазначив, що наразі один літак ЗСУ під час виконання бойових завдань одночасно атакується 5-9 російськими. За його словами, українські літаки не встигають піднятися з аеродрому, як уже опиняються у зоні поразки противника.

F-16 для України - що повідомлялося

Перемовини щодо отримання Україною винищувачів F-16 тривають вже кілька місяців поспіль, і процес затягується. Нещодавно в Сполучених штатах заявили, що Вашингтон разом із європейськими союзниками працюють над тим, щоб навчання українських пілотів на винищувачах F-16 почалося якомога швидше.

При цьому 19 серпня український міністр оборони Олексій Резніков заявив, що навчання українських пілотів на F-16 "вже розпочалися". Проте постачання винищувачів почнеться після комплексної підготовки льотчиків і технічного персоналу.

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