При цьому міністр не розкрив деталей процесу військових навчань.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що навчання українських пілотів на F-16 "вже розпочалися", але постачання винищувачів почнеться після комплексної підготовки льотчиків і технічного персоналу.

Як заявив міністр в інтерв'ю "24 каналу", українські пілоти, інженери та техперсонал почали навчання для освоєння літаків, а також підвищують рівень знань англійської мови. Більше деталей він не розкрив, втім додав, що Нідерланди та Данія опікуються цим питанням.

"Оцей період підготовки у вигляді навчання буде витрачено на те, щоби продовжити проект щодо розуміння, коли ми матимемо літаки безпосередньо. А ще головне – скільки", - зауважив міністр.

Про передачу можна буде говорити лише після того, як інструктори підтвердять здобуті навички українських пілотів та обслуговувального персоналу. Саме кількість підготованого персоналу і визначить, скільки літаків передають для потреб Повітряних сил.

Як зазначив Резніков, мінімальний термін на підготовку пілотів складає шість місяців. Потрібна комплексна підготовка всіх - від пілотів до техперсоналу, адже літак не зможе виконувати бойове завдання "без закріпленої за ним команди". Однак скільки саме треба часу для підготовки інженерів та техніків - невідомо.

"Щоби будувати виправдані очікування - мінімум 6 місяців. Але не розчаровуйтеся, якщо це буде більше", - додав Резніков.

F-16 для України

Україна закликає передати винищувачі F-16 вже кілька місяців поспіль. Втім, процес затягується. Днями в США заявили, що Вашингтон разом із європейськими союзниками працюють над тим, щоб навчання українських пілотів на винищувачах F-16 почалося якомога швидше.

Навчання українських авіаторів повинні були початися ще в червні. У західних ЗМІ писали, що гальмувати початок навчань можуть саме Сполучені Штати Америки. У середині липня радник з нацбезпеки США Джейк Салліван сказав, що президент Джо Байден вже дав "зелене світло", проте Європа вимагає ще кілька тижнів на підготовку.

За даними The Washington Post, очікувати завершення навчань першої групи українських пілотів можна щонайменше влітку 2024 року.

18 серпня Міноборони Данії заявило, що українські військовослужбовці почнуть вчитися роботі з американськими винищувачами F-16 у цій країні вже в кінці цього місяця. У цих тренуваннях братиме участь коаліція з 11 країн.

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