Росіяни запустили по Україні крилаті ракети та дрони-камікадзе.

Уночі 20 липня російські окупанти знову атакували південні регіони України. Цього разу під ударом російських ракет виявились Одеса та Миколаїв.

Як повідомили у Повітряних силах ЗСУ, загалом противник випустив 38 боєприпасів: 19 крилатих ракет та 19 дронів-камікадзе. Зокрема 7 крилатих ракет "Онікс" були випущені з берегового ракетного комплексу "Бастіон" в окупованому Криму.

Пуски 4 крилатих ракет повітряного базування Х-22 проводились з восьми літаків Ту-22МЗ з акваторії Чорного моря. Ще три крилаті ракети морського базування "Калібр", ймовірно, були запущені з підводного човна в акваторії Чорного моря.

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Також були запущені 5 крилатих ракет наземного базування "Іскандер-К" з окупованого Криму та 19 ударних БпЛА типу Shahed-136/131 з двох напрямків - Чауда та Курськ.

В результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних сил, у взаємодії з підрозділами інших складових Сил оборони України, знищено 18 повітряних цілей:

2 крилаті ракети морського базування "Калібр";

3 крилаті ракети наземного базування "Іскандер-К";

13 ударних дронів Shahed-136/131.

У Повітряних силах додали, що заа поточну та минулу добу авіація Повітряних Сил завдала більше 20 авіаційних ударів по об’єктах, місцях зосередження техніки та особового складу російських окупантів.

Нічний удар по Україні

У ніч на 20 липня окупанти атакували південні регіони України. Було зафіксовано пуски ракет Х-22 та "Онікс" та ударних безпілотників.

Унаслідок удару по центру Миколаєва зруйновано 3-поверховий житловий будинок та гаражі. За даними місцевї влади, постраждали 18 людей.

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