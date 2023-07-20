Серед поранених є діти. Відомо, що двох людей вдалося врятувати з-під завалів.

Російські окупанти вночі 20 липня завдали удару по центру Миколаєва, внаслідок чого спалахнули 3-поверховий житловий будинок і гаражі.

Як повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, наразі відомо, що постраждали 18 людей, з них 9 госпіталізовані, в тому числі 5 дітей.

Крім того, за даними Кіма, з під-завалів врятовано двох людей. "Це диво, що вдалось врятувати", прокоментував він. Як уточнив мер міста Олександр Сєнкевич, врятованими виявились чоловік і жінка. Також багатьом мешканцям надали допомогу на місці.

"Наразі на місце виїхали комунальники. Починаємо прибирати територію. Щодо відселення людей, маємо дві локації. З жителями працюють представники адміністрації району", - повідомив Сєнкевич.

Крім того, в Нацполіції додали, що внаслідок удару агресора руйнацій зазнали житлові багатоповерхівки у центрі міста, гаражні приміщення громадян та інші об'єкти цивільної інфраструктури.

"На місці події працюють слідчі, криміналісти обласного главку поліції, рятувальники, представники прокуратури та управління служби безпеки України, які фіксують кожен факт російської агресії проти мирного населення", - повідомив заступник начальника Головного управління Нацполіції начальник слідчого управління Едуард Соловйов.

В Нацполіції додали, що остаточна інформація щодо пошкоджень та постраждалих уточнюється.

Удар по півдню України

В ніч проти 19 липня росіяни атакували Одесу ракетами та ударними дронами. Фіксувалися пуски крилатих ракет "Калібр" із Чорного моря, ракет Х-22 з літаків Ту-22м3. Внаслідок удару в Одесі зазнав пошкоджень зерновий термінал, були постраждалі.

А сьогодні вночі російські окупанти атакували південні регіони України ракетами. Було зафіксовано пуски ракет Х-22 та "Онікс". Також фіксувалась активність ударних безпілотників "Шахед".

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