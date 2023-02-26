Наразі українські захисники чекають на ЗРК Patriot та SAMP/T-MAMBA.

Українські захисники з вересня 2022 року знищили понад 650 крилатих ракет та понад 610 дронів-камікадзе, якими Росія атакувала територію України.

Про це заявив командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук, пише Армія Inform.

"Ми отримали зенітні ракетні комплекси NASAMS, IRIS-T, Crotale, зенітні САУ Gepard та інші системи, що ефективно працюють на нашу Перемогу. Тільки з 11 вересня 2022 року знищено понад 650 крилатих ракет окупантів і понад 610 іранських ударних дронів", - зазначив Олещук.

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За його словами, українські сили ППО очікують отримання зенітних ракетних комплексів Patriot і SAMP/T-MAMBA. Вони незабаром стануть на захист українського неба.

Війна в Україні: ракетні обстріли

За даними Генштабу, за рік Росія випустила по Україні понад 5 тисяч ракет й завдала майже 3,5 тисячі авіаударів.

Станом на 25 лютого, ЗСУ знищили 873 крилаті ракети та 2035 БПЛА.

У ГУР повідомили, що у РФ залишилися невеликі відсотки від загальної кількості запасів ракет. При цьому росіяни на місяць виробляють менше ракет, ніж застосовують в одному залпі.

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