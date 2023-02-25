Українські воїни знищили 12 російських танків.

Бійці Збройних сил України за минулу добу, 24 лютого, ліківідували ще 650 окупантів. Таким чином, загальні втрати особового складу російських окупантів склали 147470 осіб.

За інформацією Генерального штабу ЗСУ, бойові втрати росіян з 24 лютого 2022 року по 25 лютого 2023 року орієнтовно склали:

особового складу - близько 147470 (+650) осіб;

танків - 3375 (+12) одиниць;

бойових броньованих машин - 6609 (+9) одиниць;

артилерійських систем - 2373 (+10) одиниці;

РСЗВ - 475 (+1) одиниць;

засоби ППО - 247 (+0) одиниць;

літаків - 299 (+0) одиниць;

вертольотів - 288 (+1) одиниць;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2035 (+2) одиниць;

крилаті ракети - 873 (+0) одиниці;

Кораблі / катери - 18 (+0) одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн - 5235 (+11) одиниць;

спеціальна техніка - 230 (+1) одиниць.

Ситуація на фронті-останні дані

За добу, 24 лютого, українські воїни відбили близько 70 атак противника на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. При цьому захисники України знищили ворожий вертоліт Мі-24 і чотири безпілотники.

Відео дня

У свою чергу російські окупанти завдали 27 авіаційних ударів і здійснили 75 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. В результаті цих вожнних злочинів загарбників постраждали мирні міста, села і цивільні люди.

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