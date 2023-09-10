Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що Росія може здійснювати певну модернізацію іранських ударних безпілотників типу "Shahed", однак різниця між звичними дронами виробництва Ірану та "модернізованими" в РФ несуттєва.
"Я не маю такої інформації про витривалість та швидкість. Швидкість "шахеда" умовно може змінюватися. Він може летіти як 120, так і до 180 км/год. Як власне його запрограмують, так він і буде летіти", - сказав Ігнат в ефірі телемарафону.
Він також уточнив, що РФ може модернізовувати іранські дрони, використовуючи певні матеріали, зокрема, композитні, щоб ускладнити радіолокаційне виявлення безпілотників.
"Це можливо. Можливо, ще є якісь моменти незначні, які модернізується. Але все одно це той самий шахед… Тому не думаю, що там суттєва якась модернізація буде зроблена", - сказав Ігнат.
Російські атаки безпілотниками
Як повідомляв УНІАН, цієї ночі Росія атакували Україну кількома групами безпілотників з північного напрямку. Зокрема, було зафіксовано пуски 33 "шахедів" у напрямку Київщини. Українській ППО вдалося знищити 26 із них.
Зокрема, велику кількість дронів збили над Києвом та поблизу столиці. Їхні уламки впали в кількох районах міста. Зокрема, у столиці було пошкоджено квартиру в багатоповерхівці, декілька авто, тролейбусні лінії електропередач, дорожнє покриття. За даними місцевої влади, більшість уламків впали на відкриту, незабудовану територію. Попередньо, відомо про одного постраждалого.