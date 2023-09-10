РФ може використовувати певні матеріали, зокрема, щоб ускладнити радіолокаційне виявлення безпілотників.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що Росія може здійснювати певну модернізацію іранських ударних безпілотників типу "Shahed", однак різниця між звичними дронами виробництва Ірану та "модернізованими" в РФ несуттєва.

"Я не маю такої інформації про витривалість та швидкість. Швидкість "шахеда" умовно може змінюватися. Він може летіти як 120, так і до 180 км/год. Як власне його запрограмують, так він і буде летіти", - сказав Ігнат в ефірі телемарафону.

Він також уточнив, що РФ може модернізовувати іранські дрони, використовуючи певні матеріали, зокрема, композитні, щоб ускладнити радіолокаційне виявлення безпілотників.

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"Це можливо. Можливо, ще є якісь моменти незначні, які модернізується. Але все одно це той самий шахед… Тому не думаю, що там суттєва якась модернізація буде зроблена", - сказав Ігнат.

Російські атаки безпілотниками

Як повідомляв УНІАН, цієї ночі Росія атакували Україну кількома групами безпілотників з північного напрямку. Зокрема, було зафіксовано пуски 33 "шахедів" у напрямку Київщини. Українській ППО вдалося знищити 26 із них.

Зокрема, велику кількість дронів збили над Києвом та поблизу столиці. Їхні уламки впали в кількох районах міста. Зокрема, у столиці було пошкоджено квартиру в багатоповерхівці, декілька авто, тролейбусні лінії електропередач, дорожнє покриття. За даними місцевої влади, більшість уламків впали на відкриту, незабудовану територію. Попередньо, відомо про одного постраждалого.

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