Сили ППО знищили понад 20 ворожих БПЛА.

Сьогодні вночі, 10 вересня, російські окупанти атакували Київ безпілотними літальними апаратами. За попередніми даними, це були баражуючі боєприпаси типу "Shahed".

Як повідомила КМВА, БПЛА заходили на столицю групами і з різних напрямків. Загалом сили ППО знищили понад 20 ворожих дронів.

Уламки збитих БПЛА впали в кількох районах столиці. Наразі відомо, що в Шевченківському районі вони пошкодили квартиру в багатоповерхівці. Також у Києві були пошкоджені автомобілі, тролейбусні лінії електропередач, дорожнє покриття. Більшість уламків впали на відкриту, незабудовану територію.

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"На даний момент відомо про одного постраждалого (без загрози життю). Дані оперативного зведення уточнюються. Подякуйте хлопцям і дівчатам з ППО за відмінну роботу. А краще слів - знайдіть їхні збори і задонатьте. Підтримуйте воїнів кожного дня!", - заявив начальник КМВА Сергій Попко.

Пізніше в Генштабі повідомили, що вночі Україну атакували 32 дронами типу "Shahed-136/131". Сили ППО збили 25 із них. Більшість БПЛА летіли до Київської області.

Атаки дронами: останні новини

Нещодавно стало відомо, що російські загарбники розгорнули ще одну станцію чи табір для запуску дронів по України на території тимчасово окупованого Криму. Ворог намагається відшукати нову тактику для атак, щоб обходити українську протиповітряну оборону.

У серпні газета The Washington Post писала, що Росія прагне до 2025 року виготовити на заводі в "Алабузі" (особлива економічна зона Республіки Татарстан) 6 тисяч ударних безпілотників і має певні успіхи в цьому.

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