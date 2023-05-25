Нічого якісного і нового російські військові не придумали.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що створення у РФ нової елітної ударної авіаційної групи "Шторм" нічого не змінить на лінії фронту.

"Щодня фактично висять в повітрі по 20-30 їх літаків. Я не розумію, для чого їм це. Можливо, в медійному плані", - додав Ігнат в ефірі телемарафону.

На його думку, росіяни хочуть всі рівні штабів "прийняття рішень" змістити одразу в центр, щоб оперативніше планувати свої операції.

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"Можна робити тільки різні припущення. Я думаю, мабуть, це більше з метою пропаганди, щоб щось довести своїм людям", - пояснив речник Повітряних сил.

Речник зазначив, що нічого якісного і нового російські окупанти не придумали.

"Ну а як можна спланувати по-іншому повітряну атаку або напад? Як групу не називай, то що з неї.... Однаково техніка та сама залишається", - заспокоїв Ігнат.

Створення "елітної" ударної авіагрупи "Шторм"

Днями британська розвідка заявила, що Росія має намір створити нову "елітну" ударну авіагрупу під кодовою назвою "Шторм" для виконання завдань у війні проти України. Вона, ймовірно, складатиметься щонайменше з однієї ескадрильї винищувачів-бомбардувальників Су-24 і Су-34, а також ескадрильї ударних вертольотів.

На думку експертів, плани Росії щодо створення "елітної" авіаційної групи "Шторм" для ударів по Україні у відповідь на рішення партнерів надати нашій країні винищувачі F-16 більше спрямовані на внутрішню аудиторію у РФ і навряд чи зможуть серйозно вплинути на ситуацію на фронті.

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