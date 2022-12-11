Речник командування Повітряних сил зазначив, що у РФ залишилося мало ракет до "Іскандерів".

Росія прагне отримати балістичні ракети від Ірану будь-яким способом, щоб поповнити ті запаси, які вони вже використали.

Про це повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі інформаційного телемарафону. У нього запитали, чи є зараз інформація про те, що балістичні ракети від Ірану вже надійшли до Росії або навпаки.

"Є лише інформація в ЗМІ, що Росія прагне їх отримати будь-яким способом. Їм вони (ракети від Ірану - УНІАН) потрібні. "Іскандерів" залишилося мало. Можливо, підкреслюю, є проблеми з виробництвом, а, можливо, не можуть доробляти в необхідній кількості так, щоб завезти, поповнити ті запаси, які вони вже використали. Майже всі вони і використані. Вони вже за "НЗ" залізли",- акцентував Ігнат.

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Він додав, що іранські балістичні ракети Zolfaghar та Fateh можуть замістити деякою мірою, доповнити ті запаси балістичних ракет, які Росія хоче мати.

"Щодо того, як протистояти їм. Ще раз хочеться нагадати, що ні "Іскандери", ні ракети "С-300", які пускають по балістичній траєкторії, ні ті ж іранські ракети, балістика на сьогоднішній день недоступна до збиття засобами ППО, які є в нас на озброєнні. Тому найефективніший метод знищення цих ракет, це все ж таки на старті, там де вони знаходяться. Різні види "бавовни" можуть допомогти знищити ці ракети", - сказав Ігнат.

Спроби РФ купити ракети в Ірану

Як повідомляв УНІАН 10 грудня, Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки повідомило у Twitter, що Російська Федерація найближчими місяцями може отримати від Ірану сотні балістичних ракет. Зокрема, було сказано, що Іран став одним з головних військових союзників Росії після її вторгнення в Україну. Також у британській розвідці припустили, що у разі, якщо Росія отримає велику кількість іранських балістичних ракет, то посилить атаки на об’єкти критичної інфраструктури України.

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