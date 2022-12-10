Якщо Росія отримає велику кількість іранських балістичних ракет, то посилить атаки на об’єкти критичної інфраструктури України.

Російська Федерація найближчими місяцями може отримати від Ірану сотні балістичних ракет, про це Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки повідомляє у Twitter.

Зокрема, сказано, що Іран став одним з головних військових союзників Росії після її вторгнення в Україну.

"Підтримка Іраном російської армії, імовірно, посилиться найближчими місяцями: Росія намагається отримати більше озброєння, у тому числі сотні балістичних ракет", - наголошується у повідомленні.

У розвідці вважають, що взамін Росія з великою імовірністю пропонує Ірану безпрецедентний рівень військової і технічної допомоги.

"Росія дуже імовірно вичерпала значну частину своїх запасів балістичних ракет малої дальності "Іскандер" (за класифікацією НАТО SS-26), які несуть боєголовки вагою 500 кг на відстань до 500 км", - йдеться у повідомленні.

Також у британській розвідці припускають, що у разі, якщо Росія отримає велику кількість іранських балістичних ракет, то посилить атаки на об’єкти критичної інфраструктури України.

Іранська зброя на війні проти України

У серпні Іран вже направив до Росії сотні ударних безпілотників. Але, за словами президента Володимира Зеленського, може йтися про тисячі БПЛА.

Через кілька тижнів російські сили неодноразово атакували цивільні цілі в Україні за допомогою іранських Shahed 136, які розбивалися на високій швидкості і завдали значної шкоди інфраструктурі.

Згодом держави ЄС ввели додаткові санкції проти Ірану, який вже піддався ряду каральних заходів.

Після тритижневої паузи щодо застосування іранських БПЛА російські окупанти знову атакували "Шахедами" українські міста.

Окремо зазначалося, що Кремль замовив у Тегерана балістичні ракети Fateh - 110 і Zolfaghar. Станом на жовтень, іранські зброярі вже готували замовлення. Підтверджень їхнього застосування на війні поки немає.

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