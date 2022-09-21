За словами Пєскова, в ньому йдеться про кількість росіян, які підлягають призову.

За словами секретаря президента РФ Дмитра Пєскова, в 7 пункті указу про мобілізацію (він був пропущений на сайті Кремля) йдеться про кількість резервістів, що підлягають призову.

Про це права рука Путіна заявив у коментарі росЗМІ.

"Єдине, що я можу сказати, що Сергій Кожугетович Шойгу в своєму інтерв'ю сказав: "300 тис. осіб". Ось там (у 7 пункті, - УНІАН.) йдеться про кількість до 300 тис. осіб", - стверджує Пєсков. Відео дня

Нагадаємо, у версії указу, опублікованій на сайті Кремля, 7 пункт просто пропущений. А у версії указу, розміщеній на сайті для офіційного опублікування нормативних актів, сказано, що цей пункт "для службового користування".

Як повідомив Путін у своєму зверненні, в РФ з 21 вересня 2022 року оголошується часткова мобілізація. За його словами, призову на військову службу підлягатимуть тільки ті громадяни, які перебувають у запасі і, перш за все, ті, хто проходив службу в лавах Збройних сил РФ, має певні військово-облікові спеціальності і відповідний досвід.

Міністр оборони РФ Шойгу уточнив, що в ході часткової мобілізації буде призвано 300 тисяч резервістів.

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