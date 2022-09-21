За словами Жданова, окупанти завозять боєприпаси ешелонами.

Військовий експерт Олег Жданов розповів, як довго рашисти зможуть протриматися в Херсоні і на тимчасово окупованих територіях правого берега Дніпра. Попри те, що вся логістика ворога на Південнобузькому напрямку вже порушена, у російських військових є великі запаси снарядів.

Про це Жданов розповів у прямому ефірі, відповідаючи на запитання підписників.

"Там снарядів завезені ешелони. Вони туди (на правий берег - УНІАН) пів року завозили боєприпаси. І сьогодні вони намагаються поповнювати запаси. Я вам розповідав, що вони як мурахи. На човнах, по кілька ящиків, намагаються перевозити ті боєприпаси, на понтонах тягнуть ці боєприпаси, по одному-по два КАМАЗи, а ми намагаємося їх топити... Ми не можемо на 100% закрити перекидання... І ось тільки коли тих снарядів, що вони перекидають через Дніпро, буде набагато менше, тих, які витрачають кожен день і їх запаси почнуть вичерпуватися... Чому зараз говорять, що вони і місяць можуть протриматися на правому березі? За рахунок величезних запасів", - зазначив військовий експерт.

Він нагадав про те, що в Харківській області на територіях, які були деокуповані після успішного контрнаступу, рашисти залишили чимало припасів. На кожному розі були "вагони снарядів", зазначив Жданов.

"У РФ мільйони тонн снарядів і вони їх везуть ешелонами. Не встигли відновити залізницю з Джанкоя, з Криму, на Мелітополь, що першим прийшло - ешелон боєприпасів. І ми їх зустріли нашими HIMARS", - додав експерт.

За словами Жданова, саме через великі запаси в окупантів нашим військовим доводиться "топтатися". Припасів у рашистів вистачить ще надовго, але ЗСУ знаходять склади росіян, а потім туди "щось прилітає". Але запасів дійсно багато, зазначив експерт, а тому для повного знищення окупантів на правому березі знадобиться час.

Раніше УНІН вже повідомляв, що Жданов спрогнозував, який сценарій чекає росіян на півдні. За словами експерта, в Херсоні тилові частини армії РФ вже почали грабіж квартир, готуючись до втечі.

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