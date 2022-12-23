Незрозуміло, звідки Росія збирається брати свіжих солдатів, коли її війська постійно зазнають втрат в Україні.

Росія збирається збільшити свою армію приблизно на 30% — до 1,5 мільйона осіб. Однак досі незрозуміло, як держава-агресор планує знайти стільки новобранців, враховуючи постійні втрати на війні в Україні.

Як повідомили в британській розвідці: "21 грудня президенту Путіну були представлені плани щодо збільшення чисельності російських збройних сил приблизно на 30% до 1,5 мільйона осіб. Поки неясно, коли буде досягнутий цей рівень. Міністр оборони Росії Сергій Шойгу пояснив, що розширення буде включати в себе, принаймні, дві бригади на північному заході Росії, доведені до дивізійної чисельності. Він послався на ймовірну загрозу через вступ Фінляндії та Швеції до НАТО".

За словами експертів, намір розширити армію — це один з перших прикладів того, як РФ намагається адаптуватися до нових довгострокових викликів. Останні стали результатом її повномасштабного вторгнення в Україну. Однак успішне збільшення війська знаходиться під питанням, враховуючи щоденні втрати серед окупантів в Україні.

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"Залишається неясним, як Росія знайде новобранців для такого розширення в той час, коли її сили знаходяться під безпрецедентним тиском в Україні", — підсумували в британській розвідці.

Розширення армії РФ: що відомо

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу 21 грудня заявив про необхідність збільшити чисельність війська агресора до 1,5 мільйона чоловік. З них 695 тисяч мають стати контрактниками.

Призовний вік окупантів теж зросте-з 18 до 21 року. Але разом з цим підвищать і граничну планку: чоловіків призиватимуть в армію до 30 років.

Аналітики з американського Інституту вивчення війни вважають, що Росії не вдасться реалізувати ці плани. Країна-агресор не змогла укомплектувати бригади і полки перед повномасштабним вторгненням в Україну.

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