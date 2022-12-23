ЗСУ ліквідували майже 101 тисячу супротивників.

З моменту повномасштабного вторгнення Збройні сили України усунули 100 950 ворожих солдатів. За минулу добу статистика зросла на 550 супротивників.

Оновленими даними втрат Росії в Україні поділився прес-центр Генштабу ЗСУ на офіційній сторінці на Facebook. Статистика традиційно розділена на загальну і добову.

Втрати Росії в Україні станом на 23 грудня

особового складу — близько 100 950 (+550) осіб ліквідовано;

танків — 3005 (+2);

бойових броньованих машин — 5986 (+5);

артилерійських систем — 1984 (+6);

РСЗВ — 414 (+1);

засобів ППО — 212 (+0);

літаків — 283 (+1);

гелікоптерів — 267 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 1698 (+5);

крилатих ракет — 653 (+0);

кораблів/катерів — 16 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн — 4622 (+7);

спеціальної техніки — 178 (+0).

Всі дані уточнюються через високу інтенсивність битв на лінії зіткнення.

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Ситуація на фронті: остання інформація

Східна "фортеця" Бахмут залишається однією з "найгарячіших" точок на фронті. Українські захисники утримують місто, яке перетворилося на бастіон, нелюдськими зусиллями. За словами спікера східного угруповання військ ЗСУ Сергія Череватого, окремі групи рашистів проривалися на околиці Бахмута. Але титани з ЗСУ постійно відкидали ворогів назад, зокрема, — за допомогою британської бронетехніки.

Як повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, українські захисники контратакують у напрямку Сватового та Кремінної. Операції в цілому проходять успішно.

За даними Генштабу, крім Бахмутського напрямку, рашисти намагаються наступати на Авдіївському. А на півдні вони ведуть обстріли з використанням артилерії і мінометів.

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