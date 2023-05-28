Ці заяви явно перегукуються з суспільним примусом, який панував у радянські часи.

Влада РФ в останні декілька тижнів у публічному просторі активізувала заклики до примусової праці суспільства на потреби війни. Такий підхід нагадує про часі СРСР.

Про це повідомили аналітики британської розвідки у свіжому огляді. "Останнім часом тон публічних виступів у РФ перейшов від просто покарання критиків війни проти України, до закликів до громадян активно жертвувати собою на підтримку військових зусиль", – пояснюється суть у огляді розвідки.

Аналітики зазначили, що російські державні ЗМІ та бізнес-групи звернулися до міністерства економіки з проханням дозволити ввести шестиденний робочий тиждень огляду на економічні вимоги війни. Скоріш за все працівникам за це не буде додаткової оплати.

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У британській розвідці навели приклад, що 21 травня одна з основних російських пропагандисток Маргарита Симоньян заявила, що росіяни повинні працювати на заводах з виробництва боєприпасів додатково по дві години щодня.

"Ці заяви явно перегукуються з радянським суспільним примусом. Це також підкреслює, що Кремль, йомовірно, вважає економічні показники вирішальним фактором перемоги у війні", – констатували в британській розвідці.

Економічні проблеми РФ

У РФ в травні зафіксовано найбільший дефіцит робочої сили. А у квітні опитування показало, що на 35% підприємств РФ не вистачає робочих рук. Це найвищий показник з 1996 року. Нестача пов'язана з мобілізацією населення, що почалася з вересня минулого року.

Крім цього, у РФ будуть примушувати відвідувачів ресторанів і барів оплачувати війну в Україні.

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