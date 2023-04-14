Також невідомі просять уважніше придивитися до "Клубу розсерджених патріотів" Гіркіна.

Терориста Ігоря Гіркіна (Стрєлкова) зажадали перевірити на предмет дискредитації ЗС РФ. Займатися цим доведеться слідчим органам Санкт-Петербурга, пише "Mash" з посиланням на "жінку Тетяну з Новосибірська", яка подала відповідний запит до правоохоронних органів.

За версією росіянки, Гіркін нібито живе в Петербурзі, тому перевірку слів терориста доручили співробітникам правоохоронних органів цього міста.

"Тетяна" підтвердила, що у неї є питання до Гіркіна, але далі спілкуватися відмовилася, завершивши бесіду загадковою фразою "навіщо мені говорити з журналістами, я сама у погонах".

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Відзначається, що днями Гіркін повідомив у своєму телеграмі, що акаунт з його стрімами заблокували адміни YouTube.

Окремо російські пропагандисти пишуть, що Московське МВС РФ також перевірить Ігоря Гіркіна-Стрєлкова на предмет дискредитації ЗС РФ. На думку обвинувачів, 20 березня він виклав ролик, де ображав владу, радив мовчати, а не виправдовуватися і звинуватив керівництво країни в тому, що військові дії не почалися в 2014 році. Коли, з його слів, від Харкова до Одеси можна було дійти практично без єдиного пострілу.

Також невідомі просять уважніше придивитися до "Клубу розсерджених патріотів" і перевірити на шахрайство. Нібито Гіркін разом з дружиною отримував пожертвування на потреби війни, але про них ніяк не звітував, тому гроші могли йти куди завгодно.

Гіркін і війна в Україні - що відомо про позицію російського бойовика

Гіркін, який сам брав участь у війні проти України в 2014 році, наразі критикує російське командування за, на його погляд, малоефективне витрачання людських ресурсів і техніки. У цьому контексті Гіркін особливо недолюблює Пригожина, який кидає натовпи "вагнерівців" у м'ясні штурми на позиції ЗСУ.

Терорист не вірить у перемогу Росії, а не так давно називав російських окупантів "військовими злочинцями". Він один з небагатьох пропагандистів, які підтверджують божевільні втрати РФ у боях з ЗСУ. Також бойовик критикує Путіна, вже неодноразово відкрито розмірковуючи про його політичне і фізичне усунення.

Разом з тим Гіркін не критикує вбивства українців, просто вважає, що Москва це могла б робити ефективніше.

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