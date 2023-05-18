У РФ хочуть встановити збір у розмірі 1% від суми рахунку для повнолітніх відвідувачів ресторанів.

До Держдуми РФ внесено законопроект про введення обов'язкового збору з відвідувачів ресторанів, клубів та барів для продовження війни в Україні.

Як повідомляє "Радіо Свобода", ініціатори законопроекту пропонують встановити збір у розмірі 1% від суми рахунку для всіх повнолітніх відвідувачів ресторанів. Передбачається, що зібрані кошти перераховуватимуть до бюджету підприємці, яким належать заклади.

Російські парламентарі переконані, що збір коштів на продовження війни проти України "не призведе до негативного резонансу" з боку відвідувачів.

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Освоювати кошти буде фонд "Защитники Отечества", який очолює дружина губернатора Кемеровської області Анна Цивільєва, яку в ЗМІ називають племінницею президента РФ Володимира Путіна.

Росія і збір грошей на війну в Україні

16 квітня 2023 року в російські платіжки за комуналку додали оплату війни в Україні.

Депутат Держдуми Олег Нілов запропонував ввести в РФ так званий "військовий податок". Пропонувалося на 2-3% збільшити податок на доходи фізичних осіб для військовозобов'язаних чоловіків, щоб ті перераховували по 1-2 тис.рублів на війну щомісяця.

У квітні 2023 року в Росії заявили про те, що пора почати конфіскацію готівки у заможних громадян. Депутат Держдуми Анатолій Вассерман підготував відповідний законопроект. Повідомлялося, що громадяни, які зберігають готівку в рублях та валюті в сумі понад 1 млн руб., повинні будуть повідомити про це податківцям і пояснити походження коштів. Інакше їм загрожує конфіскація і штраф, що вдвічі перевищує суму збережених таким чином грошей.

24 квітня 2023 року стало відомо про те, що в Росії хочуть підвищити податок для тих, хто виїхав за кордон. Проект вніс до Держдуми уряд.

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