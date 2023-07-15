Оформлення інвалідності в Росії займає кілька місяців.

У РФ з лютого 2022 року, коли почалося повномасштабне вторгнення в Україну, статус інваліда внаслідок військової травми отримали понад 5,1 тисячі осіб.

Як пише "Медіазона" з посиланням на дані Федерального реєстру інвалідів, раніше число військових інвалідів в Росії неухильно знижувалося. Це пов'язано з тим, що такий статус був, в основному, у тих, хто брали участь у Другій світовій війні.

Однак ситуація змінилася після початку вторгнення в Україну, і вже кілька місяців темпи зростання числа військових інвалідів ставлять історичні рекорди. Так, у квітні до Федерального реєстру інвалідів додали 232 особи, у травні 279 осіб, а в червні - 322 особи.

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Оформлення інвалідності в Росії займає кілька місяців, тому дані реєстру не відображають в реальному часі, скільки російських військових отримують важкі поранення.

Втрати РФ в Україні - деталі

Український війська знищили ще 550 окупантів за минулу добу. Таким чином, загальні Російські втрати станом на ранок 14 липня 2023 року зросли до 236 590 "двохсотих" загарбників. Зокрема, знищено ще 5 танків ворога (всього - 4097) і 9 ББМ (всього - 8008).

Кілька місяців тому російські окупанти почали виводити свої підрозділи з Білорусі. Станом на зараз Росія в рамках ротації вивела практично всіх своїх військових з Білорусі, де вони проходили тренування і підготовку.

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