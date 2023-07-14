РФ продовжує зазнавати суттєвих втрат в артилерії - на полі бою підбито або знищено ще 24 одиниці артсистем.

Українські війська знищили ще 550 окупантів за минулу добу. Таким чином, загальні російські втрати станом на ранок 14 липня 2023 року зросли до 236 590 "двохсотих" загарбників.

Зокрема, знищено ще 5 танків ворога (всього - 4097) та 9 ББМ (всього - 8008).

Крім того, РФ продовжує зазнавати суттєвих втрат в артилерії - на полі бою підбито або знищено ще 24 одиниці артсистем.

Відео дня

Є втрати РФ і серед засобів протиповітряної оборони - +2, загалом їх знешкоджено вже 423 одиниці. У повітряному просторі знищено також 31 БПЛА росіян і дві крилаті ракети.

Під удар минулої доби потрапили 24 одиниці автотехніки і цистерн разом з ПММ окупантів, а ще 10 - спецтехніки.

Втрати РФ в Україні - останні новини

Протягом доби Силами оборони України було уражено, зокрема, два склади боєприпасів та три засоби протиповітряної оборони російських окупантів.

Напередодні також стало відомо про точний удар ЗСУ по казармі з "кадирівцями" у Маріуполі. За попередньою інформацією, поранених бійців "Ахмату" вивозили у бік окупованого Донецька.

А в районі тимчасово окупованого Бердянська Запорізької області ліквідували російського генерал-лейтенанта Олега Цокова. Він безпосередньо брав участь у вторгненні РФ в Україну в 2022 році та завданні ракетних ударів по мирних громадянах та містах України.

Вас також можуть зацікавити новини: