Українські війська знищили ще 550 окупантів за минулу добу. Таким чином, загальні російські втрати станом на ранок 14 липня 2023 року зросли до 236 590 "двохсотих" загарбників.
Зокрема, знищено ще 5 танків ворога (всього - 4097) та 9 ББМ (всього - 8008).
Крім того, РФ продовжує зазнавати суттєвих втрат в артилерії - на полі бою підбито або знищено ще 24 одиниці артсистем.
Є втрати РФ і серед засобів протиповітряної оборони - +2, загалом їх знешкоджено вже 423 одиниці. У повітряному просторі знищено також 31 БПЛА росіян і дві крилаті ракети.
Під удар минулої доби потрапили 24 одиниці автотехніки і цистерн разом з ПММ окупантів, а ще 10 - спецтехніки.
Втрати РФ в Україні - останні новини
Протягом доби Силами оборони України було уражено, зокрема, два склади боєприпасів та три засоби протиповітряної оборони російських окупантів.
Напередодні також стало відомо про точний удар ЗСУ по казармі з "кадирівцями" у Маріуполі. За попередньою інформацією, поранених бійців "Ахмату" вивозили у бік окупованого Донецька.
А в районі тимчасово окупованого Бердянська Запорізької області ліквідували російського генерал-лейтенанта Олега Цокова. Він безпосередньо брав участь у вторгненні РФ в Україну в 2022 році та завданні ракетних ударів по мирних громадянах та містах України.