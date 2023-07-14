За деякий час чергові підрозділи РФ можуть бути знову заведені на територію Білорусі.

Кілька місяців тому російські окупанти почали виводити свої підрозділи з Білорусі. Станом на зараз Росія в рамках ротації вивела практично всіх своїх військових з Білорусі, де вони проходили тренування й підготовку, заявив на брифінгу речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

"На щастя, кількість російських військових, які перебували на території Білорусі і залучені до навчання, перебували на білоруських полігонах за останній час тільки зменшувалася. Ще донедавна ми фіксували цю кількість на рівні до 2 тисяч військовослужбовців, але на даний момент пройшла чергова ротація, і практично всі російські військові виведені з території Білорусі", – сказав він.

Речник наголосив, що не можна виключати, що за деякий час чергові підрозділи знову будуть заведені на територію Білорусі, і надалі використовувати країну як майданчик або полігон для навчання своїх підрозділів, але наразі таких пересувань не фіксують.

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"Ситуація по кордону з Білоруссю залишається повністю контрольованою. По той бік кордону ми не бачимо, щоб ворог мав угруповання, яке могло б здійснити повторне вторгнення на територію Україну. Попри все ми маємо бути готовими до будь-якого розвитку ситуації", – додав він.

Загрози з боку Білорусі - це треба знати

Після невдалого збройного "походу на Москву" главарь ПВК "Вагнера" Євген Пригожин, керівництво ПВК і частина найманців (її в НАТО оцінили як невелику) "переїхали" до Білорусі. Тут вони, за словами білоруської сторони, будуть обмінюватися досвідом з військовослужбовцями РБ.

Президент України Володимир Зеленський на початку місяця зазначав, що ПВК "Вагнер" в Білорусі може створювати загрозу для України, але поки ніякого серйозного ризику їхнє угруповання не несе.

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