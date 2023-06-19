Рядовий, не поставивши зброю на запобіжник, при виході на позицію здійснив постріл.

У Росії в Курській області рядовий вистрілив у єфрейтора. Обидва охороняли кордон і запускали БПЛА на територію України.

Як розповіло джерело ВЧК-ОГПУ, вогнепальне поранення отримав військовослужбовець, стрілець-оператор БЛА 2-го стрілецького відділення 3-го стрілецького взводу 2-ої стрілецької роти 34 стрілецького батальйону єфрейтор по мобілізації Ібрагімов.

Як виявилося, військовослужбовці охороняли держкордон РФ в районі н.п. Суджа Курської області. Рядовий Расщупкін при виконанні тренувальної команди "До бою!" дослав патрон в патронник автомата АК-74М і, не поставивши на запобіжник, при виході на позицію здійснив постріл.

В результаті він поранив єфрейтора Ібрагімова в область правої сідниці, після чого останній був доставлений в Глушковську ЦРЛ, де був поставлений діагноз: "Вогнепальне поранення правої сідничної області".

Інциденти з військовослужбовцями в РФ - деталі

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