Як стало відомо в ході розгляду, міна була встановлена військовослужбовцями Міністерства оборони.

У Росії в Брянській області двоє співробітників ФСБ РФ, в тому числі підполковник, підірвалися на російській міні. Але всі намагаються видати ніби вони загинули в результаті дій ДРГ.

Як розповіло джерело ВЧК-ОГПУ 6 червня, двоє військовослужбовців прикордонного управління ФСБ по Брянській області, під час патрулювання державного кордону в Райні села Брахлов Климовського району Брянської області, підірвалися на міні.

В наслідок отриманих травм підполковник Скуратов і мічман Кузьмін померли. Як стало відомо в ході розгляду, міна була встановлена військовослужбовцями Міністерства оборони.

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Керівництвом військового слідчого відділу слідчого комітету робляться спроби приховати даний факт, відобразивши причину загибелі військовослужбовців в результаті нападу ДРГ ЗСУ.

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