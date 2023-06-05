Одна з куль, випущених по машині, потрапила йому в тулуб.

В Росії у Білгородській області співробітники ДПС випадково поранили мобілізованого - він їхав в машині, по якій відкрили вогонь.

Як повідомляє Baza, поліцейські помітили білу "десятку" в районі села Крутий Лог. Машина проходила за орієнтуванням, тому співробітники поліції спробували її зупинити, проте водій лише дав газу і проїхав повз. Почалася погоня. В ході переслідування співробітники ДПС вісім разів вистрілили в машину. Остання куля влучила точно в колесо, "десятка" зупинилася.

Виявилося, що крім водія всередині сидів військовослужбовець - 22-річний мобілізований з Пскова. Одна з куль, випущених по машині, потрапила йому в тулуб, його госпіталізували в найближчу лікарню. Водієві "десятки" пощастило більше - він не був поранений, обмежився штрафом за невиконання вимог співробітників поліції.

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