Крім того, росіяни заявили, що створили спеціальну нейромережу, яка дозволяє збільшити дальність виявлення безпілотників.

В Росії створили бронепанелі для захисту нафтобаз та інших об’єктів від ударів безпілотниками. Російські виробники заявили, що протягом випробувань панель витримала влучання 9×19 мм патронів 7Н21 і також уламків гранати Ф-1, яку підірвали на відстані близько пів метра, повідомляє Defense Express.

"Російські пропагандистські ЗМІ нещодавно повідомили, що їхня корпорація "Ростех" провела перші випробування бронепанелів для захисту об’єктів критичної інфраструктури (нафтобаз, газосховищ, складів з боєприпасами тощо) від атак ударних безпілотних літальних апаратів", - йдеться у матеріалі.

Там також вказується, що цю бронеплиту розробили в "НИИ Стали", що входить до складу концерну "Калашников".

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У відомстві країни-терориста заявили, що ці бронепанелі виготовлені з різних металів і маса квадратного метра "менш як 30 кілограмів". Також там додали, що вони гарантують захист "практично від будь-якого пістолета" і також можуть стримувати уражаючі елементи ручних гранат РГД-5, РГН, РГО і не тільки. Головна мета створення таких бронеплит - захист "особливо важливих об’єктів у тому числі від атак FPV-дронів".

Крім того, видання зазначило, що росіяни заявили про розробку спеціальної нейромережі, яка "дозволяє одразу на 40% збільшити дальність виявлення безпілотників за допомогою оптичних засобів".

"Технології комп’ютерного зору та штучного інтелекту здатні виявити літальний апарат завчасно, класифікувати його й у випадку виявлення загрози повідомити оператора для подальшого застосування заходів з подавлення БПЛА. Нейромережа також дозволяє перевести систему протидії дронам у повністю автоматичний режим роботи", - цитує Defense Express російське відомство.

Удари по об'єктах РФ - останні новини

Як раніше писав УНІАН, вранці 13 липня у Ростовській області загорілася нафтобаза внаслідок ударів дронами.

"Пожежі присвоєно 3 ранг (у великих гарнізонах виділяють 5 рангів, 3-й запроваджується в разі складної ситуації, - Ред.). На місці працюють пожежні розрахунки, залучено 49 осіб і 14 одиниць техніки", - заявив місцевий губернатор Василь Голубєв.

Також УНІАН повідомляв, що 9 липня СБУ та ГУР атакували військовий аеродром, НПЗ та електропідстанцію в Росію. Безпілотники успішно уразили об'єкти в Астраханській, Ростовській та Волгоградській областях РФ.

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