Міноборони РФ нічого про рейд в Брянській області не повідомляло.

Кілька прикордонників отримали поранення під час стрілецького бою з нібито українськими диверсантами в Брянській області, як стверджує телеграм-канал Baza.

Повідомляється, що нібито вдень 22 серпня "група диверсантів з України зробила спробу прориву державного кордону в Климовському районі", заявляв губернатор Брянської області Олександр Богомаз. За його словами, "атака була відбита". Міноборони РФ нічого про рейд в Брянській області не повідомляло.

За відомостями Baza, порушників кордону виявили близько полудня поблизу селища Луговий. Диверсанти нібито були озброєні автоматичною зброєю, їх атака підтримувалася мінометним вогнем. Точну кількість нападників, а також поранених прикордонників видання не наводить.

Відео дня

Ситуація в прикордонних з Україною регіонах РФ - деталі

У Брянській області РФ місцева влада повідомляла про спробу проникнення нібито українських диверсантів. Як запевняв губернатор Брянської області Олександр Богомаз, ДРГ нібито намагалася прорватися поблизу неселеного пункту Курковичі.

У російському Бєлгороді перед початком навчального року вікна перших поверхів шкіл закривають мішками з піском. До школи вже прибули сім вантажівок з піском. Кожен з них перевозив від восьми до десяти тонн піску, але щоб зміцнити всі вікна, знадобиться близько 12 машин.

Вас також можуть зацікавити новини: