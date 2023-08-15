Постраждалих нібито нема, але загинула одна тварина.

У Брянській області РФ тривожно. Місцева влада повідомляє про спробу проникнення нібито українських диверсантів.

Як повідомляє губернатор Брянської області Олександр Богомаз, ДРГ нібито намагалася прорватися поблизу неселеного пункту Курковичі.

"Наразі Збройні Сили на прикордонники у Брянській області в районі села Курковичі Стародубського муніципального округу запобігли спробі проникнення української ДРГ на територію Російської Федерації", - пише Богомаз.

Губернатор запевняє, що постраждалих немає. Але внаслідок обстрілу з боку ЗСУ загинула одна тварина сільгосппідприємства, є часткові пошкодження виробничих приміщень, автомобіля.

Останні новини з Брянської області

У прикордонній Брянські області часто відбуваються пожежі та вибухи. 30 липня губернатор Брянської області Олександр Богомаз звинуватив Україну в обстрілі свинарського комплексу в Климовському районі. Того ж дня російські ЗМІ повідомили про атаку безпілотного літального апарату на будівлю поліції у місті Трубчевськ.

Нещодавно повідомлялося про загибель російських саперів, які підірвалися на своїй же міні у Брянській області. Також нагадаємо, що в липні горів військовий госпіталь для ветеранів.

За даними Центру національного опору, російська влада хоче влаштувати провокації проти своїх громадян неподалік від кордону з Україною.

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