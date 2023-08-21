До школи вже прибули сім вантажівок з піском.

У російському Бєлгороді перед початком навчального року вікна перших поверхів шкіл закривають мішками з піском.

Про це пише пропагандистське видання РІА Новини з посиланням на Євгена Бабакіна - виконуючого обов'язки директора "Центру освіти №1". Це найбільша школа Бєлгородської області, яка регулярно потрапляє під обстріли з початку повномасштабної війни.

За словами Бабакіна, в школу вже прибули сім вантажівок з піском. Кожен з них перевозив від восьми до десяти тонн піску, але щоб зміцнити всі вікна, знадобиться близько 12 машин.

"Додатково всі вікна будуть проклеєні броньованою плівкою з внутрішньої сторони, ці роботи почнуться днями. Це програма для всіх шкіл, всі школи зобов'язані вжити заходів безпеки", - додав директор.

Як пише РИА Новости, очне і змішане навчання з 1 вересня почнеться тільки в тих освітніх установах Бєлгородської області, які знаходяться далі 20 кілометрів від кордону. У кожній установі повинні бути обладнані укриття, педагогів повинні навчити надання першої допомоги. У Бєлгороді навчання школах буде організовано в два - три потоки, а час уроків буде скорочено на 5-10 хвилин.

Ситуація в Бєлгороді - останні новини

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков здивував новими цифрами про збиті "українські" дрони. Раніше чиновник заявив, що в районі 14:51 над Білгородським районом спрацювала система ППО і нарахував 12 ліквідованих цілей.

Вже через пару годин він відзначився коротким уточненням у своєму Telegram, що протиповітряна оборона РФ збила три дрони. За даними Гладкова, мова йде про інтервал з 13-50 до 14-40.

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