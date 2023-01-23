Після призначення на посаду керівника окупаційних військ в Україні начальник Генштабу РФ Валерій Герасимов почав приділяти увагу повсякденній дисципліні. Його дії розкритикували в Росії. На думку частини осіб, генерал приділяє увагу презентації армії, а не її боєздатності.
Такими висновками поділилися у британській розвідці у щоденному звіті про війну в Україні. Як заявили аналітики: "З моменту прийняття командування [Герасимовим] офіцери намагалися приструнити нестандартну форму, поїздки на цивільних автомобілях, використання мобільних телефонів і нестандартні стрижки. Ці заходи були зустрінуті скептичними відгуками. Однак найбільше насмішок викликали спроби поліпшити якість гоління військовослужбовців".
У так званій "ДНР" розстановку пріоритетів у російському командуванні назвали "фарсом", який "завадить процесу знищення ворога". А голова ПВК "Вагнера" Валерій Пригожин заявив, що "війна — це час активних і мужніх, а не чисто виголених". Як повідомили в британській розвідці, Герасимова разом з Міністром оборони Сергієм Шойгу сприймають як керівників, які більше дбають про презентацію армії, ніж про її боєздатність.
"Російські сили продовжують перебувати в оперативному глухому куті і нести великі втрати; пріоритет, що надається Герасимовим в основному незначним нормативним актам, швидше за все, підтвердить побоювання його численних скептиків в Росії", — підсумували в британській розвідці.
Призначення Герасимова командувачем окупаційними військами
Начальник Генштабу РФ зайняв цю посаду 11 січня. За даними ГУР, кремлівський диктатор Володимир Путін доручив Герасимову захопити Луганську і Донецьку області до березня.
Західні експерти вважають, що зміна керівництва в армії — це не тільки результат військових невдач Росії, але і наслідок боротьби за вплив в оточенні президента РФ.
Схожої думки дотримуються аналітики Інституту вивчення війни (ISW). За їх словами, попередній командувач Сергій Суровікін був фаворитом силовиків. Щоб послабити владу останніх, Путін призначив на посаду Герасимова.
У Пентагоні вважають, що кадрові перестановки підтверджують "системні проблеми, з якими російські військові зіткнулися з початку цього вторгнення".
На думку секретаря РНБО Олексія Данілова, зміна керівництва свідчить про прагнення рашистів зробити "крайній ривок". Після нього вже не буде можливості перекласти на когось провину за поразки.