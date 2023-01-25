Лінія фронту була вирівняна: ні оточення, ні взяття в полон.

Сили оборони України залишили Соледар Донецької області і закріпились на раніше підготовлених рубежах.

Про це Суспільному повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

"Для збереження життя особового складу Сили оборони відійшли від Соледара, закріпились на підготовлених рубежах оборони. Виконали завдання: не дали системно прорвати ворогу на Донецькому напрямку фронту і війти в тил, а потім рухатись на оперативний простір", - повідомив Череватий.

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Череватий підкреслив, що ЗСУ виснажили російські сили на цьому напрямку.

"Лінія фронту була вирівняна: ні оточення, ні взяття в полон (наших військ) не було. Ми не можемо собі дозволити таку розкіш, яку дозволяє наш ворог, просто кидати бійців на убій. Намагаємося маневрувати, бити вогнем, застосовувати тактику малих груп, щоб максимально виснажити ворога", - пояснив ситуацію представник Генштабу ЗСУ.