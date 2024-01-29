"Славнефть", згідно з офіційним сайтом підприємства, входить в десятку найбільших нафтових компаній Росії за обсягом видобутку нафти.

У російському Ярославлі безпілотник атакував нафтопереробний завод, також БПЛА були помічені в Ростовській області.

За інформацією телеграм-каналів, дрон впав поруч з установкою для гідрокрекінгу на заводі "Славнефть-ЯНОС" близько 7 ранку за московським часом. Місце події було оточене.

Як розповіли телеграм-каналу ASTRA місцеві жителі і працівник підприємства, співробітників заводу тимчасово відпустили додому. Канал також опублікував відео наслідків падіння дрона.

"Славнефть", згідно з офіційним сайтом підприємства, входить в десятку найбільших нафтових компаній Росії за обсягом видобутку нафти.

Губернатор Ростовської області заявив, що сьогодні вранці на території Неклиновского району засобами радіоелектронної боротьби нібито був нейтралізований безпілотний літальний апарат.

"Внаслідок падіння БПЛА та детонації вибухового пристрою частково пошкоджено скління та стіни кількох корпусів у заміському таборі. У зимовий час установа не працює, перебуваючи на консервації. Постраждалих немає", - сказав він.

Удари по НПЗ в РФ - деталі

Туапсинський нафтопереробний завод Роснефти на півдні Росії зупинив переробку нафти після пожежі внаслідок влучання безпілотників. Відзначається, цей удар був четвертим по великому російському об'єкту енергетичної інфраструктури за останній тиждень, включаючи атаку на Термінал з експорту та переробки палива в Балтійському морі в порту Усть-Луга, який займається відвантаженням нафтопродуктів.

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