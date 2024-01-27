Потужність заводу в Туапсе становить 12 мільйонів тонн на рік (240 000 барелів на добу).

Туапсинський нафтопереробний завод Роснєфті на півдні Росії зупинив переробку нафти після пожежі внаслідок влучання безпілотників.

Про це йдеться в повідомленні біржі Nasdaq з посиланням на джерела Reuters. Відзначається, цей удар був четвертим по великому російському об'єкту енергетичної інфраструктури за останній тиждень, включаючи атаку на термінал з експорту та переробки палива в Балтійському морі в порту Усть-Луга, який займається відвантаженням нафтопродуктів.

Потужність заводу в Туапсе становить 12 мільйонів тонн на рік (240 000 барелів на добу). Він виробляє нафту, мазут, вакуумний газойль та високосірчане дизельне паливо та постачає його переважно до Туреччини, Китаю, Малайзії та Сінгапуру. У 2023 році завод переробив 9,378 мільйона тонн сирої нафти, виробивши 3,306 млн тонн газойлю і 3,123 млн тонн мазуту.

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Атака на НПЗ в Туапсе - деталі

Пожежа, після атаки дронів, охопила орієнтований на експорт нафтопереробний завод в місті Туапсе напередодні, і згодом він був погашений. Глава Туапсинського району Сергій Бойко заявив, що вогонь охопив вакуумну установку.

Джерела УНІАН підтвердили, що "саме безпілотники Служби безпеки атакували цей важливий для ворога об'єкт". Так, після двох потужних вибухів вночі, 25 січня, там почалася масштабна пожежа.

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