Вогонь видно з різних частин міста.

У російському місті Туапсе (Краснодарський край) вирує масштабна пожежа в районі нафтопереробного заводу "Роснафти".

Про це повідомляє ASTRA. За попередньою інформацією, по нафтопереробному заводу вдарив безпілотник.

Водночас телеграм-канал "Baza пише, що опівночі БПЛА потрапив у вакуумну установку на об'єкті. В інших пабліках пишуть, що вогонь видно з різних районів міста. Попередньо, без постраждалих

SOTAvision повідомляє, що ситуація в Туапсе загострюється після інциденту на нафтозаводі.

"З'явилися нові кадри, на яких чути звуки сирен. Згідно з повідомленнями очевидців, місцевим жителям рекомендовано негайно шукати укриття", – йдеться в повідомленні.

У мережі публікують вже публікують кадри з місця пожежі. Офіційної інформації від російської влади на даний момент немає.

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