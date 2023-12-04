Ймовірно, він підірвався на російській же міні далеко від фронту.

У Росії офіційні особи вперше публічно підтвердили загибель російського генерала Володимира Завадського, яка настала наприкінці листопада. Відповідну заяву зробив губернатор Воронезької області Олександр Гусєв.

"Важка втрата. Пронизливий біль. На бойовому посту в зоні проведення спецоперації загинув заступник командувача 14 армійського корпусу Північного флоту генерал-майор Володимир Завадський", - написав губернатор у своїх соцмережах.

Сам Завадський безпосередньо не пов'язаний з Воронезькою областю. Але в минулому він командував Кантемирівською танковою дивізією, з якою, за словами губернатора, у Воронезької області були налагоджені "давні добрі відносини".

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Обставини загибелі окупанта Гусєв не наводить. Однак раніше про них писав російський паблік "ВЧК-ОГПУ".

"Загибель генерала сталася під час бездумного переміщення групи на чолі з Завадським на ділянці відповідальності на віддалі від лінії бойового зіткнення. Слідство розглядає версію про підрив на міні, раніше встановленої сусіднім підрозділом з метою боротьби з ДРГ противника", – йдеться в повідомленні.

Також ВЧК-ОГПУ стверджує, що російське командування намагається списати загибель Завадського на артилерійський удар з боку ЗСУ.

Загибель російських вищих офіцерів на фронті

За підрахунками російського опозиційного проекту "Медіазона", з початку повномасштабного вторгнення в Україну внаслідок бойових дій загинули 7 російських генералів, включаючи Завадського. Однак це лише ті, чия загибель підтверджується відкритими джерелами - публікаціями некрологів, заявами російських офіційних осіб, виявленими могилами на кладовищах.

При цьому українська сторона за час повномасштабної війни заявляла про загибель 12 російських генералів.

За даними Генштабу ЗСУ на 4 грудня, загальні втрати російської армії і союзних їй терористичних угруповань з початку повномасштабного вторгнення склали вже майже 333 тисячі осіб.

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