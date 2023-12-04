Загальні втрати загарбників впритул наблизилися до красивої відмітки в 333 тисячі осіб.

За минулу добу Сили оборони знищили ще 770 російських окупантів, загальні втрати російської армії серед особового складу з початку повномасштабного вторгнення РФ склали 332 тисячі 810 осіб. Про це повідомляє Генштаб України.

Зазначається також, що ЗСУ з початку війни знищили 5580 танків (+5 за минулу добу), 10401 бойову броньовану машину (+5), 7961 артилерійську систему (+12), 6017 БПЛА оперативно-тактичного рівня (+22), 10451 одиницю автомобільної техніки та автоцистерн (+19).

Також українські бійці перетворили на металобрухт 913 ворожих РСЗВ, 602 засоби ППО, 323 літаки, 324 гелікоптери, 569 крилатих ракет, 22 кораблі /катери, 1 підводний човен та 1141 одиницю спеціальної техніки.

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Окупанти вночі атакували Україну

Як повідомили у Повітряних силах, загарбники запустили 23 ударних БпЛА "Shahed-136/131" з мису Чауда (окупований Крим) та керовану авіаційну ракету з повітряного простору окупованої Херсонщини.

В результаті бойової роботи знищено 18 ударних БпЛА та одну керовану авіаційну ракету Х-59. Протиповітряна оборона працювала у щонайменше дев'яти областях України.

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