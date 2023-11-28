Повідомляється, що він загинув 28 листопада в 14.30 внаслідок підриву на міні.

В Україні, ймовірно, загинув топ-офіцер окупаційної армії РФ. Йдеться про генерал-майора Володимира Завадського.

Про це повідомив у своєму телеграм-каналі офіцер ЗСУ Анатолій "Штірліц" Штефан. Водночас він наголосив, що інформація про ліквідацію окупанта потребує уточнення.

Він нібито загинув 28 листопада в 14.30 внаслідок підриву на міні.

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Зазначається, що на момент ліквідації Завадський перебував на посаді заступника командира 14-го армійського корпусу армії РФ.

Ліквідація топ-окупантів і пропагандистів в Україні

Український дрон "задвохсотив" російського топ-пропагандиста каналу "Росія 24" Бориса Максудова. Вибуховий пристрій на нього скинули 22 листопада. Тоді Максудов саме знімав репортаж про 503-й мотострілковий полк.

Відомо, що після інциденту пропагандиста відвезли до військового шпиталю Токмака, а вночі вирішили перевести до окупованого Криму – в Джанкою. Він попер під час транспортування.

В окупованому Криму під час атаки морських дронів ліквідували командира десантного катера РФ. Сталося це 10 листопада. Повідомляється, що йдеться про командира російського десантного катера проєкту 11770 "Серна" Дениса Нікітіна.

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