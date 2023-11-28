В Україні, ймовірно, загинув топ-офіцер окупаційної армії РФ. Йдеться про генерал-майора Володимира Завадського.
Про це повідомив у своєму телеграм-каналі офіцер ЗСУ Анатолій "Штірліц" Штефан. Водночас він наголосив, що інформація про ліквідацію окупанта потребує уточнення.
Він нібито загинув 28 листопада в 14.30 внаслідок підриву на міні.
Зазначається, що на момент ліквідації Завадський перебував на посаді заступника командира 14-го армійського корпусу армії РФ.
Ліквідація топ-окупантів і пропагандистів в Україні
Український дрон "задвохсотив" російського топ-пропагандиста каналу "Росія 24" Бориса Максудова. Вибуховий пристрій на нього скинули 22 листопада. Тоді Максудов саме знімав репортаж про 503-й мотострілковий полк.
Відомо, що після інциденту пропагандиста відвезли до військового шпиталю Токмака, а вночі вирішили перевести до окупованого Криму – в Джанкою. Він попер під час транспортування.
В окупованому Криму під час атаки морських дронів ліквідували командира десантного катера РФ. Сталося це 10 листопада. Повідомляється, що йдеться про командира російського десантного катера проєкту 11770 "Серна" Дениса Нікітіна.