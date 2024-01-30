У Російській Федерації визнав загибель одного з членів екіпажу великого десантного корабля "Новочеркаськ", який знищили в порту тимчасово окупованої Феодосії. Йдеться про старшого матроса Ігоря Мещерякова.
Так, на сайті "Гімназії імені О.С. Пушкіна" російського міста Шахти повідомляється, що загиблий - старший матрос Ігор Мещеряков, він закінчив навчальний заклад у 2017 році.
"З серпня 2021 року Мещеряков проходив службу в 197-й бригаді великих десантних кораблів ВМФ РФ ВДК "Новочеркаськ" у званні матрос", - йдеться у повідомленні.
Вказано, що Мещеряков загинув 26 грудня 2023 року – цього дня по Феодосії завдали ракетного удару. Відзначається, що його посмертно нагородили Орденом Мужності.
Таким чином, Мещеряков став першим моряком, чию загибель офіційно підтвердили.
Удар по порту у Феодосії в Криму - головні новини
У ніч на 26 грудня 2023 року у порту Феодосії лунали потужні вибухи. Місцеві жителі публікували в мережі відео пожежі, на яких можна було почути звуки детонації.
Незабаром у Повітряних силах Збройних сил України заявили, що завдали удару по російському десантному кораблю "Новочеркаськ", який тепер не підлягає відновленню.
Родичі матросів кажуть, що корабель стояв на ремонті в порту близько двох місяців, а в день удару на борту знаходився весь особовий склад. Так, у момент атаки на судні могло перебувати до 90 осіб, включаючи солдатів строкової служби. Офіційно командування частини і бригади повідомило, що пропали безвісти - 33 контрактника, чотири строковика, а поранення отримали - 29 осіб.