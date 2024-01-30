Ігор Мещеряков загинув 26 грудня 2023 року – цього дня по Феодосії завдали ракетного удару.

У Російській Федерації визнав загибель одного з членів екіпажу великого десантного корабля "Новочеркаськ", який знищили в порту тимчасово окупованої Феодосії. Йдеться про старшого матроса Ігоря Мещерякова.

Так, на сайті "Гімназії імені О.С. Пушкіна" російського міста Шахти повідомляється, що загиблий - старший матрос Ігор Мещеряков, він закінчив навчальний заклад у 2017 році.

"З серпня 2021 року Мещеряков проходив службу в 197-й бригаді великих десантних кораблів ВМФ РФ ВДК "Новочеркаськ" у званні матрос", - йдеться у повідомленні.

Відео дня

Вказано, що Мещеряков загинув 26 грудня 2023 року – цього дня по Феодосії завдали ракетного удару. Відзначається, що його посмертно нагородили Орденом Мужності.

Таким чином, Мещеряков став першим моряком, чию загибель офіційно підтвердили.

Удар по порту у Феодосії в Криму - головні новини

У ніч на 26 грудня 2023 року у порту Феодосії лунали потужні вибухи. Місцеві жителі публікували в мережі відео пожежі, на яких можна було почути звуки детонації.

Незабаром у Повітряних силах Збройних сил України заявили, що завдали удару по російському десантному кораблю "Новочеркаськ", який тепер не підлягає відновленню.

Родичі матросів кажуть, що корабель стояв на ремонті в порту близько двох місяців, а в день удару на борту знаходився весь особовий склад. Так, у момент атаки на судні могло перебувати до 90 осіб, включаючи солдатів строкової служби. Офіційно командування частини і бригади повідомило, що пропали безвісти - 33 контрактника, чотири строковика, а поранення отримали - 29 осіб.

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