33 матроса вважаються зниклими безвісти.

Найближчим часом російські загарбники піднімуть з дна в порту окупованої Феодосії великий десантний корабель"Новочеркаськ", знищений українською армією.

Як пише російський проект ВЧК-ОГПУ з посиланням на джерело, про це повідомили родичам "зниклих безвісти" 33 російських матросів. Їм кажуть, що останки корабля будуть розрізати близько трьох місяців. У кращому випадку, всі процедури займуть півроку.

Родичі матросів кажуть, що корабель стояв на ремонті в порту Феодосії близько двох місяць, в день удару на борту знаходився весь особовий склад. Командному складу вдалося врятуватися.

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"Всього в момент атаки на судні могло перебувати до 90 осіб (раніше повідомлялося про 77), включаючи солдатів строкової служби (їх кількість не відома). Офіційно командування частини і бригади повідомило, що зниклих безвісти - 33 контрактника, 4 строковика (за першою інформацією), поранених - 29 осіб", - додали вони.

Удар по порту у Феодосії: що відомо

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 26 грудня у порту Феодосії лунали потужні вибухи. Місцеві жителі публікували в мережі відео пожежі, на яких можна було почути звуки детонації.

Незабаром у Повітряних силах Збройних сил України заявили, що було завдано удару по російському десантному кораблю "Новочеркаськ". Він не підлягає відновленню.

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