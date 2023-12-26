Місцеві жителі зняли пожежу на відео.

У ніч на вівторок, 26 грудня, в окупованому Криму лунають вибухи. Про це повідомляють місцеві жителі. Близько 01:50 в чатах Феодосії з'явилася інформація про гучні вибухи і пожежу в районі порту. Окупанти перекрили рух Кримським мостом ще близько 01:30.

Російський Telegram-канал SHOT пише, що жителі Феодосії чули кілька вибухів в районі порту, потім в небі з'явилися сліди диму. У місті працює протиповітряна оборона. Окупаційна влада півострова ніяк не коментувала те, що відбувається.

Інформація оновлюється...

Відео дня

Оновлено о 03:20: Гауляйтера Криму Сергій Аксьонов заявив, що територію порту оточили. За його словами, детонація припинилася, пожежу локалізували. Жителів кількох будинків збираються відселити.

Оновлено о 03:00: У мережі публікують відео і фото серйозної пожежі в районі порту. На одному з роликів можна почути повторний вибух, на другому - детонацію.

Вибухи у Феодосії

Як відомо, після початку повномасштабної війни в окупованому Криму під атакою систематично опиняються російські військові об'єкти.

У ніч на 5 грудня жителі Феодосії заявляли про атаку безпілотних літальних апаратів, у місті чули велику кількість вибухів.

У серпні Феодосія атакував "рій" дронів, а в квітні в мережі повідомляли, що під час атаки на місто був знищений російський ЗРК С-300.

Вас також можуть зацікавити новини: